Павлович – о бое с Аспиналлом: «Два голодных парня, которые хотят забрать пояс. Будет настоящая война»

Сергей Павлович высказался о поединке с Томом Аспиналлом.

« – крепкий парень. Умеет бороться, драться. Думаю, это будет настоящее зрелище. Встретятся два голодных парня, которые хотят забрать этот пояс.

Могу сказать, чтобы зрители приходили и смотрели, потому что это будет настоящее сражение, настоящая война», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Павлович и Аспиналл разыграют временный титул в тяжелом весе в соглавном событии UFC 295. Турнир пройдет 12 ноября в Нью-Йорке.

Новый соперник Павловича – один из самых техничных тяжеловесов в истории. Побеждает быстрее всех!

Павлович vs Аспиналл – восторг. Вместо титульника пенсионеров бой лучших тяжей