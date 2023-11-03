Павлович – о бое с Аспиналлом: «Два голодных парня, которые хотят забрать пояс. Будет настоящая война»
Сергей Павлович высказался о поединке с Томом Аспиналлом.
«Аспиналл – крепкий парень. Умеет бороться, драться. Думаю, это будет настоящее зрелище. Встретятся два голодных парня, которые хотят забрать этот пояс.
Могу сказать, чтобы зрители приходили и смотрели, потому что это будет настоящее сражение, настоящая война», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.
Павлович и Аспиналл разыграют временный титул в тяжелом весе в соглавном событии UFC 295. Турнир пройдет 12 ноября в Нью-Йорке.
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