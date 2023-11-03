Павлович – о бое с Аспиналлом: «Два голодных парня, которые хотят забрать пояс. Будет настоящая война»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович высказался о поединке с Томом Аспиналлом.

«Аспиналл – крепкий парень. Умеет бороться, драться. Думаю, это будет настоящее зрелище. Встретятся два голодных парня, которые хотят забрать этот пояс.

Могу сказать, чтобы зрители приходили и смотрели, потому что это будет настоящее сражение, настоящая война», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Павлович и Аспиналл разыграют временный титул в тяжелом весе в соглавном событии UFC 295. Турнир пройдет 12 ноября в Нью-Йорке.

Новый соперник Павловича – один из самых техничных тяжеловесов в истории. Побеждает быстрее всех!

Павлович vs Аспиналл – восторг. Вместо титульника пенсионеров бой лучших тяжей

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вася Енотов
Не понимаю почему многие списывают Павловича? Мне кажется у него очень хорошие шансы в этом бою. У Аспиналла не такой уж и впечатляющий уровень оппозиции. Несколько ярких побед, универсальный стиль, но в целом он и не был испытан как должно. Есть сомнения, что сможет выдержать ураганный натиск Павловича. По поводу того, что Павловича он будет контролировать на канвасе, тоже спорно, потому что не припоминаю, чтобы кто-то из борцов делал это. С Оверимом там немного другая история. В общем есть понимание как Павлович сможет победить и не совсем понятно, как это может сделать Аспиналл. Перебить в ударке? Не сменшите. Борьба? Так вроде Павлович сам базовый борцуха. Мне кажется тут победит тот, чей подбородок будет крепче. По поводу полной дистанции также сомневаюсь. В целом мне кажется для Павловича это самый проходной вариант из всех возможных соперников. С Джонсом и Миочичем было бы точно сложнее.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий