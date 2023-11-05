Махачев проведет следующий бой не раньше марта. Поединок против Оливейры ему не интересен (журналист Лазорин)

Теги UFC MMA Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев не планирует драться с Чарльзом Оливейрой.

«Как рассказал мне Ризван Магомедов (менеджер Махачева – примечание Sports.ru), Ислам проведет следующий бой не раньше марта. Поединок против Оливейры ему не интересен. 

Гейджи, как я понял, самому Махачеву тоже не интересен. Хотя, если его побить, то там уже и правда совсем никого не останется. 

Хотя я сам считаю, что Исламу надо подниматься и бить чемпиона в полусреднем», – написал журналист Игорь Лазорин.

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3 комментария

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АланСмити
Ответ Тосканский_Виноградник
Ну началоось...беготня: хочу - не хочу 🤡 это же не бокс, в ММА лучшие должны драться с лучшими здесь и сейчас. Оливейра или Гамрот лучшие на данный момент, какой Гейджи блин.
Разные вещи «хочу-не хочу» и «не интересен». Ислам про Оливейру и после первого боя говорил, что бой ему не интересен, но он готов драться с тем, кого назовет юфс. Противоречий здесь нет. Да и особо бой не выглядит интригующим после 1 противостояния, с тем же Гэтджи Ислам будет хотя бы как-то иначе готовиться и в теории что-то иное может быть, а так Исламу уже третий раз проходить такой же лагерь и это при условии, что первый бой был легким.
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Дмитрий Кузнецов
ну сейчас начнется. начнут визжать, что Ислам зас...л и бегает от Оливейры
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