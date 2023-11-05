Махачев проведет следующий бой не раньше марта. Поединок против Оливейры ему не интересен (журналист Лазорин)

Ислам Махачев не планирует драться с Чарльзом Оливейрой.

«Как рассказал мне Ризван Магомедов (менеджер Махачева – примечание Sports.ru), Ислам проведет следующий бой не раньше марта. Поединок против Оливейры ему не интересен.

Гейджи, как я понял, самому Махачеву тоже не интересен. Хотя, если его побить, то там уже и правда совсем никого не останется.

Хотя я сам считаю, что Исламу надо подниматься и бить чемпиона в полусреднем», – написал журналист Игорь Лазорин.

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