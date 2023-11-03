Ислам Махачев: «Если UFC предложит поединок с Конором, я соглашусь. Но просить этот бой не буду»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев высказался о возможном поединке с Конором Макгрегором.

«Если руководство UFC предложит, я соглашусь. Но просить этот бой не буду – не считаю, что Конор этого заслуживает. Не верю, что он вернется и сможет побить настоящих претендентов.

Но если он выиграет три-четыре боя, и руководство скажет мне подраться с ним, то я согласен», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Махачев – о поединке Эдвардса и Ковингтона: «Надеюсь, Колби победит. Наш бой будет очень интересным»

Махачев – о Гейджи: «Сбитый летчик. Пояс BMF – это его максимум»

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4 комментария

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RS919
Смысл Конору позориться 😏
+2
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Магомед Саид Амирханов
Какие 3-4 боя?🤦🏻
0
0
0
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