Ислам Махачев: «Если UFC предложит поединок с Конором, я соглашусь. Но просить этот бой не буду»

Ислам Махачев высказался о возможном поединке с Конором Макгрегором.

«Если руководство предложит, я соглашусь. Но просить этот бой не буду – не считаю, что этого заслуживает. Не верю, что он вернется и сможет побить настоящих претендентов.

Но если он выиграет три-четыре боя, и руководство скажет мне подраться с ним, то я согласен», – сказал чемпион UFC в легком весе .

Махачев – о поединке Эдвардса и Ковингтона: «Надеюсь, Колби победит. Наш бой будет очень интересным»

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