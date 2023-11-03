Ислам Махачев: «Если UFC предложит поединок с Конором, я соглашусь. Но просить этот бой не буду»
Ислам Махачев высказался о возможном поединке с Конором Макгрегором.
«Если руководство UFC предложит, я соглашусь. Но просить этот бой не буду – не считаю, что Конор этого заслуживает. Не верю, что он вернется и сможет побить настоящих претендентов.
Но если он выиграет три-четыре боя, и руководство скажет мне подраться с ним, то я согласен», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
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