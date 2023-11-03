Махачев – о Гейджи: «Сбитый летчик. Пояс BMF – это его максимум»

Ислам Махачев высказался о Джастине Гейджи.

«Не вижу явных претендентов на пояс, потому что бойцы из топ-5 уже друг друга перебили. выиграл два последних боя, но до этого проиграл .

Считаю, что он сбитый летчик. Сколько шансов, сколько боев за пояс [было у Гейджи]? У него есть один непонятный пояс – BMF. Думаю, это его максимум», – сказал чемпион в легком весе .

Тренер О’Мэлли: «Не удивлюсь, если Гейджи нокаутирует Махачева»

Джастин Гейджи: «Не знаю, можно ли выиграть у Махачева. Но я сделаю все возможное, чтобы победить его»