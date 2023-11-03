Махачев – о Гейджи: «Сбитый летчик. Пояс BMF – это его максимум»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев высказался о Джастине Гейджи.

«Не вижу явных претендентов на пояс, потому что бойцы из топ-5 уже друг друга перебили. Джастин Гейджи выиграл два последних боя, но до этого проиграл Чарльзу Оливейре.

Считаю, что он сбитый летчик. Сколько шансов, сколько боев за пояс [было у Гейджи]? У него есть один непонятный пояс – BMF. Думаю, это его максимум», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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11 комментариев

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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Rahym Hommadow
этот сбитый лётчик вообще то один из лучших ударников
И что с того? Сейчас говорит чемпион дивизиона , он имеет право и говорит он все верно сколько шансов давали гейджи , но он упускал свой шанс раз за разом, так что все по делу
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Вячеслав Тотров
сбитый летчик в ММА скорее относится к тем,кто уже не держит удар и улетает в нокауты.Гейджи же за несколько лет проигрывал только сабмишенами.даже его проигрыши Порье и Альваресу не были глухим нокаутом.
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Rahym Hommadow
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
И что с того? Сейчас говорит чемпион дивизиона , он имеет право и говорит он все верно сколько шансов давали гейджи , но он упускал свой шанс раз за разом, так что все по делу
бро это мма человек даже не знает что пройдёт завтра один точный удар решает все
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Rahym Hommadow
этот сбитый лётчик вообще то один из лучших ударников
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seppblatter@mail.ru
А чего это Ислам еще не уволился из этой американской организации?
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KZT
Желаем Удачи Джастину!
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Rahym Hommadow
бро это мма человек даже не знает что пройдёт завтра один точный удар решает все
Согласен , но очень маловероятно что гейджи может руками так с лету нокаутировать Ислама , у него нулевая борьба , думаю в конце первого или во втором раунде Ислам уже закончит с Гейджи
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Нету Нету
Ответ seppblatter@mail.ru
А чего это Ислам еще не уволился из этой американской организации?
ему все равно, уволить не уволить, дети Палестины важнее чем деньги
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seagal
Ответ ⚽️Juve⚽️
Если реально смотреть , то только на лаки парня может расчитывать любой претендент с Махачевым . Он реально превосходит всех в дивизионе . А давать бесконечно каждому шанс на лаки панч , так себе идея . Лично я бы хотел увидеть конкурентные бои с махачевым
Реално смотрим и видим что только на лаки парня может расчитывать любой претендент с Махачевым. А давать бесконечно каждому шанс на лаки панч , так себе идея. Но хотим увидеть конкурентные бои с махачевым ? Это как ? если у всех только шанс на лаки панч , а давать шанс на лаки панч это так себе идея.
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