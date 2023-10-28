Артур Бетербиев: «Бивол уже три года говорит, что хочет со мной боксировать. Они ждут, когда я с палочкой буду ходить?»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев считает, что Дмитрий Бивол оттягивает их бой.

«Поединок с Биволом? Это реально. Он последние три года говорит, что хочет со мной боксировать. В нашем дивизионе мы уже объединили пояса и провели бои с теми, кто этого хотел. Просто говорить «я хочу» и выйти на бой – это разные вещи.

Они ждут, когда я с палочкой буду ходить, да? Посмотрим, может, и начну. Я сейчас не хочу там придумывать что-то. Но скажу, что если кто-то хочет боксировать… у нас же были чемпионы в дивизионе – Гвоздик, Джо Смит. Вот они отозвались, и мы сразу же организовали бой. А он просто говорит об этом, но дальше ничего нет», – заявил чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев.

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3 комментария

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Said Saidov
Да ваши промоутеры тупо договорится не могут. От вас тут мало что зависит по сути. Так что языком трепать не стоит канадцу.
+17
-3
+14
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Bdv68
Ответ Said Saidov
Да ваши промоутеры тупо договорится не могут. От вас тут мало что зависит по сути. Так что языком трепать не стоит канадцу.
ь
+6
-1
+5
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