Артур Бетербиев: «Бивол уже три года говорит, что хочет со мной боксировать. Они ждут, когда я с палочкой буду ходить?»

Артур Бетербиев считает, что Дмитрий Бивол оттягивает их бой.

«Поединок с Биволом? Это реально. Он последние три года говорит, что хочет со мной боксировать. В нашем дивизионе мы уже объединили пояса и провели бои с теми, кто этого хотел. Просто говорить «я хочу» и выйти на бой – это разные вещи.

Они ждут, когда я с палочкой буду ходить, да? Посмотрим, может, и начну. Я сейчас не хочу там придумывать что-то. Но скажу, что если кто-то хочет боксировать… у нас же были чемпионы в дивизионе – Гвоздик, Джо Смит. Вот они отозвались, и мы сразу же организовали бой. А он просто говорит об этом, но дальше ничего нет», – заявил чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев.

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