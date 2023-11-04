Дивнич – о реакции на шутку комика Орлова о православии: «Он извинился передо мной. Предложил ему съездить в монастырь»

Максим Дивнич рассказал о разговоре с комиком Сергеем Орловым, пошутившим о православии.

«Я не могу пройти мимо, когда оскорбляют мою веру. Поэтому сразу нашел контакт Сергея Орлова. Приехал к нему на концерт. Он выступил, и мы с ним пообщались.

Он передо мной извинился. Я ему сказал то же самое, что и вам сейчас. Зачем так шутить? Почему вы не шутите над исламом? Сергей вроде «да-да», но меня не услышал.

Я предлагал ему познакомиться с православием, достойными священниками и съездить в монастырь. Он сказал, что сам православный. Как можно быть православным и высмеивать свою веру? Мне этот момент непонятен», – сказал боец ММА Максим Дивнич.

Напомним, в стендап-концерте «Самозванец» Сергей Орлов пошутил об уроках православия, которые посещает его дочь в школе: «Жду не дождусь ее домашнего задания, когда утром проснусь, а она будет меня отпевать».

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