Дивнич – о реакции на шутку комика Орлова о православии: «Он извинился передо мной. Предложил ему съездить в монастырь»

Теги Максим Дивнич Бокс/MMA/UFC

Максим Дивнич рассказал о разговоре с комиком Сергеем Орловым, пошутившим о православии.

«Я не могу пройти мимо, когда оскорбляют мою веру. Поэтому сразу нашел контакт Сергея Орлова. Приехал к нему на концерт. Он выступил, и мы с ним пообщались.

Он передо мной извинился. Я ему сказал то же самое, что и вам сейчас. Зачем так шутить? Почему вы не шутите над исламом? Сергей вроде «да-да», но меня не услышал.

Я предлагал ему познакомиться с православием, достойными священниками и съездить в монастырь. Он сказал, что сам православный. Как можно быть православным и высмеивать свою веру? Мне этот момент непонятен», – сказал боец ММА Максим Дивнич.

Напомним, в стендап-концерте «Самозванец» Сергей Орлов пошутил об уроках православия, которые посещает его дочь в школе: «Жду не дождусь ее домашнего задания, когда утром проснусь, а она будет меня отпевать».

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7 комментариев

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RAMIK
Спорт без политики, а юмор без границ. Кому не нравится пусть не смотрят. Я считаю что именно так должно быть.
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Asl Ali
о да мнение главного интернет воина важно нам ( нет )
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Evolver
Ещё один "учитель жизни" блин. За безобидные шутки теперь с позиции физической силы спрашивает. Ну ок. А по факту всё это, чтобы своё имя в одном предложении с известным комиком упоминали в соцсетях. Просто стыд. Я надеюсь когда-нибудь "доспрашивается".
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dreamstep
А Дивнич вообще кто чтоб спрашивать с человека за эту шутку? Тем более Орлов по сути над собой шутил.
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shahmur
Ответ Мага осторожный
Религия головного мозга 🤣🤣🤣, интересно, почему среди бойцов столько верующих, вроде любая религия запрещает драться, а они на бой выходят и молятся
Любая религия это дуализм (двойственность) сознания.
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