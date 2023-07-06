Максим Дивнич: «Беда Кавказа в том, что там огромное количество необразованных людей. Они читают Коран на арабском, не зная языка»

Максим Дивнич высказался о конфликте с Хасбиком.

«Реакция Хасбика на слова о строительстве мечети? Чему тут удивляться. Ребята с Кавказа, в том числе Ислам Махачев и Хасбик, ездили на праздник в Мекку и выкладывали видео, как молятся. Видно, что ребята религиозные. Сейчас на Кавказе религиозность развивается очень сильно. Большая беда, что там огромное количество необразованных людей.

Я часто ездил туда и тренировался. Общаясь с людьми, обратил внимание, что многие читают Коран на арабском языке. Задавал вопрос: «А ты знаешь арабский язык?». Отвечает: «Нет, 10-20 процентов слов». Как ты читаешь священную книгу на языке, которого ты не знаешь? Я, например, читаю Библию на русском. Коран тоже есть на русском. Человек не мог ответить на вопрос.

Радикальные террористические ячейки живут в Турции и проповедуют людям Кавказа, как и что правильно делать по религии. Люди необразованы в своей религии и слушают этих проповедников. К сожалению, эта дорога может увести их в неправильное русло.

Возвращаясь к теме Хасбика. Я с ним переписывался, зная, что он резко высказывался. Попытался спокойно пообщаться, но он отвечал очень остро. Общий язык мы не нашли. Потом он тоже выкладывал радикальные вещи в сторис – ребята присылали скрины. Буквально через пять минут он удалил эти сторис. Они несли околорадикальный характер.

Я нормально отношусь ко всем людям, без негатива, в том числе к Хасбику. Есть такой человек, он что-то говорит. Пишет мне: «Ты в Дагестан больше не приедешь». А ты тогда в Москву больше не приедешь. Что значит, не приеду? Если мне надо будет, я приеду в любой регион нашей страны, потому что Дагестан и Кавказ – это Россия. Уверен, что никто мне ничего не сделает», – заявил экс-чемпион M-1 Global Максим Дивнич.

Максим Дивнич: «СССР был первым в мире, кто принял закон об абортах. Это было сделано специально, чтобы уничтожать русских людей»

Максим Дивнич: «Я был на Кавказе много раз и знаю, как там в клубах «отдыхают», сколько употребляют наркотиков, водку пьют и привозят женщин на квартиры»