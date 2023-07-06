Максим Дивнич: «Беда Кавказа в том, что там огромное количество необразованных людей. Они читают Коран на арабском, не зная языка»

Теги MMA Максим Дивнич Хасбик Бокс/MMA/UFC

Максим Дивнич высказался о конфликте с Хасбиком.

«Реакция Хасбика на слова о строительстве мечети? Чему тут удивляться. Ребята с Кавказа, в том числе Ислам Махачев и Хасбик, ездили на праздник в Мекку и выкладывали видео, как молятся. Видно, что ребята религиозные. Сейчас на Кавказе религиозность развивается очень сильно. Большая беда, что там огромное количество необразованных людей.

Я часто ездил туда и тренировался. Общаясь с людьми, обратил внимание, что многие читают Коран на арабском языке. Задавал вопрос: «А ты знаешь арабский язык?». Отвечает: «Нет, 10-20 процентов слов». Как ты читаешь священную книгу на языке, которого ты не знаешь? Я, например, читаю Библию на русском. Коран тоже есть на русском. Человек не мог ответить на вопрос.

Радикальные террористические ячейки живут в Турции и проповедуют людям Кавказа, как и что правильно делать по религии. Люди необразованы в своей религии и слушают этих проповедников. К сожалению, эта дорога может увести их в неправильное русло.

Возвращаясь к теме Хасбика. Я с ним переписывался, зная, что он резко высказывался. Попытался спокойно пообщаться, но он отвечал очень остро. Общий язык мы не нашли. Потом он тоже выкладывал радикальные вещи в сторис – ребята присылали скрины. Буквально через пять минут он удалил эти сторис. Они несли околорадикальный характер.

Я нормально отношусь ко всем людям, без негатива, в том числе к Хасбику. Есть такой человек, он что-то говорит. Пишет мне: «Ты в Дагестан больше не приедешь». А ты тогда в Москву больше не приедешь. Что значит, не приеду? Если мне надо будет, я приеду в любой регион нашей страны, потому что Дагестан и Кавказ – это Россия. Уверен, что никто мне ничего не сделает», – заявил экс-чемпион M-1 Global Максим Дивнич.

Максим Дивнич: «СССР был первым в мире, кто принял закон об абортах. Это было сделано специально, чтобы уничтожать русских людей»

Максим Дивнич: «Я был на Кавказе много раз и знаю, как там в клубах «отдыхают», сколько употребляют наркотиков, водку пьют и привозят женщин на квартиры»

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13 комментариев

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qdp5pcm8gc
Ответ Неоновый Демон
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Из тех с кем мне доводилось общаться сво поддерживал только кто в армию не годен
+10
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+9
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Мага осторожный
хасбику только с котом дискутировать, на одном уровне
+7
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+7
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qdp5pcm8gc
А теперь перечитаем предыдущую новость про Дивнича об абортах в ссср:))) образованный😅
+8
-2
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Fao
Но ведь Дивнич такой же необразованный православный мракобес, только с другой стороны. Разве не так?
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За Валенсию с 1999
Ответ Мага осторожный
хасбику только с котом дискутировать, на одном уровне
Кот умнее
+5
-1
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Неоновый Демон
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Ебздрогыч
Все по фактам расписал, спокойно и уважительно, но прилетит же ему за это, к сожалению
+4
-4
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За Валенсию с 1999
Макс, славяне с тобой!
+2
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Artur Smith
Господи, какую же дичь несет этот человек. Люди читают молитву на арабском. Так читают молитву любой мусульманин. Смысл этих молитв они знают. Про чтения Корана на арабском, зная 10-20% слов это такой бред.

Вообще, крайне удивительны его глупые нападки. Этот человек явно ищет конфликт. И он его найдет. Но, я сильно сомневаюсь, что это его личная инициатива. Очевидно одно - он явно хочет разворошить улей
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Костя Кот
Ответ qdp5pcm8gc
Из тех с кем мне доводилось общаться сво поддерживал только кто в армию не годен
т е. трусливые тихушники
+1
-1
0
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Artur Smith
Ответ Ебздрогыч
Все по фактам расписал, спокойно и уважительно, но прилетит же ему за это, к сожалению
Что он сказал уважительно. Назвал всех на Кавказе необразованными, что есть полнейшая чушь. Еще и полез с советами в религию и толкнул какую-то дичь про турцию и проповедников. Это какой-то бред на уровне "во дворе рассказали". Если человек верит в такое и еще распространяет такую информацию - он, мягко говоря, глуповат
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