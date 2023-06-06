Боец лиги ACA Расулов – о словах Дивчича: «Глупо утверждать, будто русские, кавказцы, сибиряки или еще какая-то нация лучше других»

Теги MMA Салимгерей Расулов Максим Дивнич ACA Бокс/MMA/UFC

Боец лиги ACA Салимгерей Расулов считает, что Максим Дивнич хочет хайпа.

«У Дивнича есть свое мнение, а он хочет хайпа. Когда на таких людей обращаешь внимание, то они набирают еще большие обороты, поэтому не хочется думать о них и тем более отвечать им.

Мне кажется, что глупо утверждать, будто русские, кавказцы, сибиряки или еще какая-то нация лучше других. Мы живем в одной стране, должны друг друга поддерживать и помогать, а говорить, что русские много пьют или что-то еще делают – не очень красиво.

У каждой нации есть плохие и хорошие люди. Я всегда за мир, поэтому призываю не обращать внимания на подобные высказывания», – заявил боец лиги ACA Салимгерей Расулов.

Максим Дивнич: «Я был на Кавказе много раз и знаю, как там в клубах «отдыхают», сколько употребляют наркотиков, водку пьют и привозят женщин на квартиры»

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3 комментария

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Mbest77
Сибиряки - нация?
Ни фига себе… это же сепаратизм…
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SantexnikShow
Ну достойный ответ тоже так то
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SoWeTo
А можно ли в этой стране даже в этом контексте быть за мир?
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