Боец лиги ACA Расулов – о словах Дивчича: «Глупо утверждать, будто русские, кавказцы, сибиряки или еще какая-то нация лучше других»

Боец лиги ACA Салимгерей Расулов считает, что Максим Дивнич хочет хайпа.

«У Дивнича есть свое мнение, а он хочет хайпа. Когда на таких людей обращаешь внимание, то они набирают еще большие обороты, поэтому не хочется думать о них и тем более отвечать им.

Мне кажется, что глупо утверждать, будто русские, кавказцы, сибиряки или еще какая-то нация лучше других. Мы живем в одной стране, должны друг друга поддерживать и помогать, а говорить, что русские много пьют или что-то еще делают – не очень красиво.

У каждой нации есть плохие и хорошие люди. Я всегда за мир, поэтому призываю не обращать внимания на подобные высказывания», – заявил боец лиги ACA Салимгерей Расулов.

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