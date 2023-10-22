Дивнич – о поддержке Махачевым Палестины: «Мы ни разу не слышали его мнение про СВО, детей Донбасса и того, что там происходит»

Теги UFC MMA Максим Дивнич Ислам Махачев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Максим Дивнич прокомментировал заявление Ислама Махачева после победы на UFC 294.

«Ислам Махачев после победы над Волкановски сказал, что он не празднует победу, упомянув про Палестину и попросив остановить происходящие события. Но мы ни разу не слышали его мнение про СВО, детей Донбасса и того, что там происходит. Для кого-то в нашей стране религия важнее, чем Россия», – заявил боец MMA Максим Дивнич.

Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде, а после боя обратился к жителям Палестины, поддержав их в происходящем конфликте с Израилем.

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26 комментариев

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RAMIK
Для каждого верующего человека религия важнее чем страна. Это первое. Второе, за поддержку СВО, людей не допустят до боев. Даже Овечкин молчит на эту тему.
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+23
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Brigande
Какая же популистская речь , еще и так дешево .
+22
-3
+19
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Николай Хлебников
Этот продолжает разжигать …
+18
-4
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Александр Колосов
Кого хотел, того поддержал, его право. А если этого Дивича так за душу цепляет ситуация на Украине, то пусть прекращает посты писать, автомат в руки и вперёд.
+10
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+8
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Александр Степанов
Ответ RAMIK
Для каждого верующего человека религия важнее чем страна. Это первое. Второе, за поддержку СВО, людей не допустят до боев. Даже Овечкин молчит на эту тему.
Дико извиняюсь, но кто дал тебе право говорить за всех верующих?
+7
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Witch64
Для любого верующего человека религия важнее страны, современные государства это вообще недавнее изобретение.
+8
-2
+6
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Rick Sorkin
Думаю, нетрудно догадаться, почему он не высказывается, но Дивничу, видимо, трудно
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Greg Jackson
Бери автомат в руки если мужчина и защищай свою страну, свою землю Луганскую где ты родился.
Почему так тобой не любимые Магомед, Умар и другие за тебя воюют, ты же патриот ну ёмаё.
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San9
Ну блин, Дивничу не стоит переворачивать так). Какие претензии к Махачеву? Он вообще не в курсе, что на Западе думают про СВО?)) Бойцы и так как могут обходят эти деликатные темы, не жертвовать же им своими карьерами. А в Секторе Газа происходит откровенный геноцид, тут уж немного другое.
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ЧП Махачкала
Дивнич популист
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М Мм
А кто вообще из российских топов ( в любом виде спорта) замолвил слово про СВО ?
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AshAsh
дивнич такой типа возмущенный черносотенец, подгорело, болел за лысого славянина, а тут психотравма
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Timurvdv
Дивнич видать из окопа вещает.
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Fulyan
не хотел - не высказал и что дальше?
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Greg Jackson
Сначала так провоцирует, а потом плачет что ему угрожают и что он бедный беженец которого несправедливо ущемляют.
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San9
Ответ RAMIK
Для каждого верующего человека религия важнее чем страна. Это первое. Второе, за поддержку СВО, людей не допустят до боев. Даже Овечкин молчит на эту тему.
Бред же). То же самое, что сказать религия важнее чем семья. Зачем сравнивать несравниваемое. Государство должно быть хранителем религии, не будет государства, не сможешь защитить и религию.
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Witch64
Ответ zzzeeerrrooo
Религия хуже любого государства
Чаще всего самые ужасные грехи во имя религии - чисто политические изобретения
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RomanRomanov
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rude.
О, встретились два идиота. Желаю обоим победить в неравной схватке друг с другом.
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azimkhodjaev@icloud.com
А что он думал что страна важнее Религии ? Что за глупец )
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Kycok Dobra
Зачем ему межславянские разборки?
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Greg Jackson
А Дивнич сам почему не берёт автомат в руки? Вроде он как раз из тех земель? Популист *******.
Никогда не считал мужчинами тех, кто пытается кого-то упрекнуть в чём-то когда сам поджав хвост убежал куда то.
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Kurt
Ответ RomanRomanov
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То есть 554 - это ок?
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