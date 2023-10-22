Дивнич – о поддержке Махачевым Палестины: «Мы ни разу не слышали его мнение про СВО, детей Донбасса и того, что там происходит»
Максим Дивнич прокомментировал заявление Ислама Махачева после победы на UFC 294.
«Ислам Махачев после победы над Волкановски сказал, что он не празднует победу, упомянув про Палестину и попросив остановить происходящие события. Но мы ни разу не слышали его мнение про СВО, детей Донбасса и того, что там происходит. Для кого-то в нашей стране религия важнее, чем Россия», – заявил боец MMA Максим Дивнич.
Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде, а после боя обратился к жителям Палестины, поддержав их в происходящем конфликте с Израилем.
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