Фахретдинов – о скандале со строительством мечети в Москве: «Как она может осквернять?»

Ринат Фахретдинов осудил Максима Дивнича и Мишу Маваши за протесты против мечети.

«Мне даже не слова не понравились, а певца этого непонятного , что мечеть оскверняет наши святые земли.

Как может мечеть или другой храм осквернять вообще землю? Это наркопритон или стрип-бар какой-нибудь?

Вот в Казани в Кремле в центре стоит храм, а в 500 метрах стоит одна из самых больших мечетей. И нормально люди живут, ни с кем не кипишуют, и ничьи земли не оскверняют.

Что такое осквернять? Может, они выразились? Ну вы запишите видео и скажите: «Ребят, мы погорячились и сказали не ту фразу». У всех бывает, это нормально.

Если это ваши святые места, то не проблема: построят мечеть в другом месте. Но вот так собираться: с нами Бог, туда-сюда, такие фразы… Е-мое, ты чего несешь?» – сказал боец UFC Ринат Фахретдинов.

Напомним, что весной 2023 года в Москве планировалось строительство мечети в Косино-Ухтомском районе рядом со Святым озером, после чего православные активисты потребовали перенести объект. Затем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на этом месте мечеть построена не будет.

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