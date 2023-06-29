Фахретдинов – о скандале со строительством мечети в Москве: «Как она может осквернять?»

Теги UFC Сергей Собянин Миша Маваши Максим Дивнич Ринат Фахретдинов Бокс/MMA/UFC

Ринат Фахретдинов осудил Максима Дивнича и Мишу Маваши за протесты против мечети.

«Мне даже не слова Дивнича не понравились, а певца этого непонятного Миши Маваши, что мечеть оскверняет наши святые земли.

Как может мечеть или другой храм осквернять вообще землю? Это наркопритон или стрип-бар какой-нибудь?

Вот в Казани в Кремле в центре стоит храм, а в 500 метрах стоит одна из самых больших мечетей. И нормально люди живут, ни с кем не кипишуют, и ничьи земли не оскверняют.

Что такое осквернять? Может, они выразились? Ну вы запишите видео и скажите: «Ребят, мы погорячились и сказали не ту фразу». У всех бывает, это нормально.

Если это ваши святые места, то не проблема: построят мечеть в другом месте. Но вот так собираться: с нами Бог, туда-сюда, такие фразы… Е-мое, ты чего несешь?» – сказал боец UFC Ринат Фахретдинов.

Напомним, что весной 2023 года в Москве планировалось строительство мечети в Косино-Ухтомском районе рядом со Святым озером, после чего православные активисты потребовали перенести объект. Затем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на этом месте мечеть построена не будет.

Бойцы ММА выступили против строительства мечети в Москве. Теперь им угрожают

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноябрьский Набат
Ещё один правоверный с незаконченным 5-ым классом.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Ответ Ноябрьский Набат
Ещё один правоверный с незаконченным 5-ым классом.
А у тебя сколько? 6?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
c8jtyfzy9k
Ответ Ноябрьский Набат
Ещё один правоверный с незаконченным 5-ым классом.
Ж.Опу закрой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий