Хасиев раскритиковал поединок Нганну и Фьюри: «Те, кто организуют бой только ради прибыли, держат нас за пацанов»

Майрбек Хасиев раскритиковал бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри.

«Я бой не видел, только короткое видео. Давайте скажем как есть. Те люди, которые организуют такие шоу, тратят большие деньги, их интересует в основном прибыль.

Те, кого интересует только прибыль, держат нас за пацанов. Вы все знаете, мы редко выходим в прибыль. Но спросите, какого черта мы это делаем? У нас есть цель – мы к ней идем», – сказал основатель ACA Майрбек Хасиев.

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