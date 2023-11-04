Хасиев раскритиковал поединок Нганну и Фьюри: «Те, кто организуют бой только ради прибыли, держат нас за пацанов»

Теги MMA бокс ACA Фьюри – Нганну Майрбек Хасиев Бокс/MMA/UFC

Майрбек Хасиев раскритиковал бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри.

«Я бой не видел, только короткое видео. Давайте скажем как есть. Те люди, которые организуют такие шоу, тратят большие деньги, их интересует в основном прибыль.

Те, кого интересует только прибыль, держат нас за пацанов. Вы все знаете, мы редко выходим в прибыль. Но спросите, какого черта мы это делаем? У нас есть цель – мы к ней идем», – сказал основатель ACA Майрбек Хасиев.

Хасиев раскритиковал организацию на UFC 294: «Такой бардак я редко где видел, охрана ничего не делает»

Дана Уайт: «Нганну продержался с Фьюри все 10 раундов – это просто невероятно»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий