ACA 165: Дакаев – Батиста, Раисов против Матмуратова

Теги MMA ACA Тони Джонсон Юсуф Раисов Бокс/MMA/UFC

3 ноября в Санкт-Петербурге пройдет турнир ACA 165. В главном событии вечера состоится поединок в легком весе между Мехди Дакаевым и Хердесоном Батистой.

Бои основного карда:

Мехди Дакаев (14-2) – Хердесон Батиста (18-7);

Юсуф Раисов (20-3) – Александр Матмуратов (15-5);

Тони Джонсон (16-8-1) – Денис Смолдарев (18-10);

Херберт Батиста (17-4-1) – Беслан Исаев (40-10);

Александр Маслов (10-1) – Араш Садеги (3-0).

Турнир покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:00 по московскому времени.

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