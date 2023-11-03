ACA 165: Дакаев – Батиста, Раисов против Матмуратова
3 ноября в Санкт-Петербурге пройдет турнир ACA 165. В главном событии вечера состоится поединок в легком весе между Мехди Дакаевым и Хердесоном Батистой.
Бои основного карда:
Мехди Дакаев (14-2) – Хердесон Батиста (18-7);
Юсуф Раисов (20-3) – Александр Матмуратов (15-5);
Тони Джонсон (16-8-1) – Денис Смолдарев (18-10);
Херберт Батиста (17-4-1) – Беслан Исаев (40-10);
Александр Маслов (10-1) – Араш Садеги (3-0).
Турнир покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:00 по московскому времени.
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