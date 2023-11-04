Хасиев раскритиковал организацию на UFC 294: «Такой бардак я редко где видел, охрана ничего не делает»

Майрбек Хасиев раскритиковал организацию турнира UFC 294.

«Я вам серьезно говорю – такой бардак я редко где видел. Мне сын взял самые лучшие места, мы были чуть ли не внутри, но движение было такое, будто мы в метро.

То люди впереди становятся, то уходят – у нас даже небольшая ссора из-за этого получилась. Охрана у них ничего не делает.

Я точно скажу – наша охрана самая лучшая в мире, однозначно. И бои мне абсолютно не понравились. Очень слабые бои были, практически, все», – сказал основатель ACA Майрбек Хасиев.

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