Хасиев раскритиковал организацию на UFC 294: «Такой бардак я редко где видел, охрана ничего не делает»

Теги UFC MMA ACA Майрбек Хасиев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Майрбек Хасиев раскритиковал организацию турнира UFC 294.

«Я вам серьезно говорю – такой бардак я редко где видел. Мне сын взял самые лучшие места, мы были чуть ли не внутри, но движение было такое, будто мы в метро.

То люди впереди становятся, то уходят – у нас даже небольшая ссора из-за этого получилась. Охрана у них ничего не делает.

Я точно скажу – наша охрана самая лучшая в мире, однозначно. И бои мне абсолютно не понравились. Очень слабые бои были, практически, все», – сказал основатель ACA Майрбек Хасиев.

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4 комментария

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Romero_095
Значит скоро хребет UFC будет сломан)0)0))
+3
0
+3
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Bayjan Bayjanow
у Вас вразы Меньше народу
+1
-1
0
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EAstman
А говорят, что народ ноет и вечно недоволен
0
0
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Gitanes
Ответ Romero_095
Значит скоро хребет UFC будет сломан)0)0))
Организация за пацанов держала походу
0
0
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