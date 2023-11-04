Хасиев раскритиковал организацию на UFC 294: «Такой бардак я редко где видел, охрана ничего не делает»
Майрбек Хасиев раскритиковал организацию турнира UFC 294.
«Я вам серьезно говорю – такой бардак я редко где видел. Мне сын взял самые лучшие места, мы были чуть ли не внутри, но движение было такое, будто мы в метро.
То люди впереди становятся, то уходят – у нас даже небольшая ссора из-за этого получилась. Охрана у них ничего не делает.
Я точно скажу – наша охрана самая лучшая в мире, однозначно. И бои мне абсолютно не понравились. Очень слабые бои были, практически, все», – сказал основатель ACA Майрбек Хасиев.
ACA введет страховку на случай серьезных травм и смертей бойцов
Майрбек Хасиев заявил, что ACA введет бонус за худший бой вечера
4 комментария