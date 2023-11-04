Артем Резников: «Когда я сказал, что зарплата в Алматы 100 тысяч рублей – у многих бомбануло»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец ACA Артем Резников прокомментировал свои слова об уровне зарплаты в Казахстане. Ранее боец заявил, что в Казахстане зарплаты выше, чем в России, а средняя зарплата в Алматы составляет пятьсот тысяч тенге.

«Когда сказал, что в Алматы средняя зарплата 100 тысяч рублей - 498 тысяч тенге, у многих прям бомбануло. Вот официальная стастистика», — написал Резников под скриншотом со статистическими данными.

Согласно скриншоту Бюро национальной статистики, который предоставил Резников, средняя заработная плата в Алматы составляет 420 380 тенге.

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