Бой Фьюри и Нганну продал 10 тысяч платных трансляций (Мельцер)
Поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну продал 10 тысяч платных трансляций.
Об этом сообщил журналист Дейв Мельцер.
«Точные цифры у меня будут только завтра, но я знаю, что они были ужасными. Намного хуже, чем показатели PPV-продаж AEW (американский рестлинг-промоушен – примечание Sports.ru).
Возможно, около 10 тысяч. Эти цифры не идут ни в какое сравнение с показателями Сауля Альвареса, например. Поединок Нейта Диаза и Джейка Пола тоже продал намного больше трансляций», – сказал Мельцер.
Бой по правилам бокса между Фьюри и Нганну состоялся 28 октября. Тайсон победил раздельным решением судей.
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