Бой Фьюри и Нганну продал 10 тысяч платных трансляций (Мельцер)

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну продал 10 тысяч платных трансляций.

Об этом сообщил журналист Дейв Мельцер.

«Точные цифры у меня будут только завтра, но я знаю, что они были ужасными. Намного хуже, чем показатели PPV-продаж AEW (американский рестлинг-промоушен – примечание Sports.ru).

Возможно, около 10 тысяч. Эти цифры не идут ни в какое сравнение с показателями Сауля Альвареса, например. Поединок Нейта Диаза и Джейка Пола тоже продал намного больше трансляций», – сказал Мельцер.

Бой по правилам бокса между Фьюри и Нганну состоялся 28 октября. Тайсон победил раздельным решением судей.

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5 комментариев

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Dimas-1991
Подумал сначала, что это Марк Мельцер!
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Александр Степанов
Надо сказать, что это конечно было неудобное время для платежеспособной аудитории. Так что сложно сравнивать)
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Мага осторожный
Платно этот цирк мало кто смотреть захотел
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Даулет Абдрахманбек
Ответ Александр Степанов
Надо сказать, что это конечно было неудобное время для платежеспособной аудитории. Так что сложно сравнивать)
ну это провальные цифры для лучших супертяжов своих видах спорта. Хотя они получили приличные гонарары от арабав. Арабы конешно работает на огромный минус, там еще они кучу звезд спорта и шоу бизнеса пригласили на этот фрик шоу, они тоже вряд ли приехали бесплатно на пустыню.
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Вася Енотов
Ответ Александр Степанов
Надо сказать, что это конечно было неудобное время для платежеспособной аудитории. Так что сложно сравнивать)
Не знаю, Фьюри в принципе это история про британский рынок больше. В Англии все вечера в это время проходят. Если бы Нганну бился с Уайлдером, то время бы подбирали под американских покупателей трансляций. Думаю просто у самой публики отсутствовал интерес к подобному шоу.
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