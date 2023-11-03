Бой Фьюри и Нганну продал 10 тысяч платных трансляций (Мельцер)

Поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну продал 10 тысяч платных трансляций.

Об этом сообщил журналист Дейв Мельцер.

«Точные цифры у меня будут только завтра, но я знаю, что они были ужасными. Намного хуже, чем показатели PPV-продаж AEW (американский рестлинг-промоушен – примечание Sports.ru).

Возможно, около 10 тысяч. Эти цифры не идут ни в какое сравнение с показателями , например. Поединок Нейта Диаза и тоже продал намного больше трансляций», – сказал Мельцер.

Бой по правилам бокса между и состоялся 28 октября. Тайсон победил раздельным решением судей.

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