Монсон сделал прогноз на бой Павловича и Аспиналла: «Не вижу никакого финиша в этом поединке»

Джефф Монсон сделал прогноз на бой Сергея Павловича и Тома Аспиналла.

«Я думаю, что Павлович победит. Но я считаю, что поединок будет близким. Я не вижу никакого финиша в этом бою. Думаю, бой продлится всю дистанцию», – сказал боец ММА Джефф Монсон.

В ночь на 12 ноября в соглавном событии UFC 295 подерется с Томом Аспинналом за временный титул в тяжелом весе.

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