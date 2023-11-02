Монсон сделал прогноз на бой Павловича и Аспиналла: «Не вижу никакого финиша в этом поединке»

Теги UFC Джефф Монсон тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл UFC 295 Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон сделал прогноз на бой Сергея Павловича и Тома Аспиналла.

«Я думаю, что Павлович победит. Но я считаю, что поединок будет близким. Я не вижу никакого финиша в этом бою. Думаю, бой продлится всю дистанцию», – сказал боец ММА Джефф Монсон.

В ночь на 12 ноября в соглавном событии UFC 295 Сергей Павлович подерется с Томом Аспинналом за временный титул UFC в тяжелом весе.

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1 комментарий

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gosha7202@mail.ru
Я вот, наоборот, удивлюсь, если бой больше одного раунда продлится, только если практически без ударов в разведке пройдёт первый раунд
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