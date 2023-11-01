Деррик Льюис: «Не поеду в Россию даже за $10 млн»

Теги UFC MMA Деррик Льюис Бокс/MMA/UFC

Деррик Льюис заявил, что ни за какие деньги не согласится выступать в России.

– Кто, на ваш взгляд, лучший российский тяжеловес всех времен?

– Я думаю, что тот парень, который был в фильме про «Рокки». Вот он точно лучший.

– Когда ваша карьера в UFC закончится, вы готовы продолжить ее в российских промоушенах, если они предложат вам достаточно денег?

– Я не думаю, что когда-либо поеду в Россию. Даже если они мне дадут $10 млн, не думаю, что я буду там, – сказал тяжеловес UFC Деррик Льюис.

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14 комментариев

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Ollagir
Это на него еще Хрюнов не вышел с поясом рен-тв, посмотрим как он запоет после этого
+14
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ScorpionN***
Не поедет, а полетит. Логично
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rude.
Деррик не знает что теряет. Паспорт чтоб не платить конские налоги в США, двушка в Саранске в конце концов...
Так, срочно на консультацию к Рой Джонсу!
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максим дружинин
боиться что яйца замёрзнут?
+4
-3
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Экстерминатус
Ну, Дольф Лундгрен был офигенен в Рокки, это правда. Жаль, что он не россиянин☻️
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alekseimetr
это он от хрюнова на ламбе убегал. ведь тот предлагал ему 20 лямов. :D
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rude.
При всем при этом, уровень российских мма то приемлемый как для ветеранов, и почему бы тут не зарабатывать? Не так ведь?
Но дело в том что рандомный американец когда в ютуб что-то набирает про russian mma ему высвечиваются Олег Монгол, Иришка Чики-Пики, Руки Базуки, турниры РенТв и т.д...Алгоритм не проведешь, у этих видео гораздо больше просмотров чем у какого-то турнира аса, файтнайтс...Логично что сервис предлагает к просмотру более популярные видео.
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Ojer
Значит Павлович не объяснил за свастику.
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Сергей
На корачках поползешь. Вот хитропопый, удочку закидывает
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as009595@icloud.com
Ответ Ollagir
Это на него еще Хрюнов не вышел с поясом рен-тв, посмотрим как он запоет после этого
Да сразу захочет гражданство и отчество поменяет)))
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San9
Ответ rude.
При всем при этом, уровень российских мма то приемлемый как для ветеранов, и почему бы тут не зарабатывать? Не так ведь? Но дело в том что рандомный американец когда в ютуб что-то набирает про russian mma ему высвечиваются Олег Монгол, Иришка Чики-Пики, Руки Базуки, турниры РенТв и т.д...Алгоритм не проведешь, у этих видео гораздо больше просмотров чем у какого-то турнира аса, файтнайтс...Логично что сервис предлагает к просмотру более популярные видео.
Думаю, он даже ничего не загугливал, никакие монголы и рен-тв тут не при чем. Просто решил немножечко потроллить). Ну и одно дело сидеть и рассуждать, а другое когда действительно предложат 10 млн).
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