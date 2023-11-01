Деррик Льюис: «Не поеду в Россию даже за $10 млн»

Деррик Льюис заявил, что ни за какие деньги не согласится выступать в России.

– Кто, на ваш взгляд, лучший российский тяжеловес всех времен?

– Я думаю, что тот парень, который был в фильме про «Рокки». Вот он точно лучший.

– Когда ваша карьера в UFC закончится, вы готовы продолжить ее в российских промоушенах, если они предложат вам достаточно денег?

– Я не думаю, что когда-либо поеду в Россию. Даже если они мне дадут $10 млн, не думаю, что я буду там, – сказал тяжеловес UFC Деррик Льюис.

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