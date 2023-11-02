Монсон – о бое Нганну и Фьюри: «Тайсон не воспринял Фрэнсиса слишком серьезно»

Теги тяжелый вес Джефф Монсон Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон похвалил Фрэнсиса Нганну за бой с Тайсоном Фьюри.

«Бой Фьюри и Нганну был очень интересным. И, знаете, я удивлен, что Фьюри не контролировал ход боя.

Да, решение раздельное, и это действительно был близкий бой, но Фьюри был отправлен в нокдаун в третьем раунде. Я думал, что Фьюри не воспринял Нганну слишком серьезно.

Нганну – отличный спортсмен, быстро обучающийся, он не традиционный боксер, он довел бой с лучшим боксером в мире до самого последнего раунда! Это был отличный бой», – сказал боец ММА Джефф Монсон.

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