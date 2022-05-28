Двоюродный брат Хабиба угрожал пистолетом египтянину за ношение шортов на улице

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Камиль Амиргамзаев стал участником инцидента, произошедшего в Дагестане.

Он ударил по голове гражданина Египта, получающего образования в республиканском медицинском университете, а также приставил к его голове пистолет. Амиргамзаеву не понравился внешний вид иностранца, находившегося на улице в шортах.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию, после чего с Амиргамзаевым провели беседу, а он принес египетскому студенту извинения. Затем иностранец забрал заявление.

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