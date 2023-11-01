Деррик Льюис арестован за превышение скорости. 4 ноября он должен возглавить турнир UFC в Сан-Паулу

Деррика Льюиса арестовали за превышение скорости.

Инцидент произошел 25 октября в Хьюстоне, штат Техас. Lamborghini 38-летнего бойца двигался со скоростью 136 миль в час в зоне, где максимальная скорость не должна превышать 50 миль в час.

Льюис был освобожден под залог в $100. Ему предъявили обвинение в неосторожном вождении – заседание суда пройдет 27 декабря.

4 ноября в Сан-Паулу, Бразилия, состоится UFC Fight Night 221. В главном событии турнира Льюис должен провести бой против .

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