Деррик Льюис арестован за превышение скорости. 4 ноября он должен возглавить турнир UFC в Сан-Паулу

Теги происшествия UFC MMA Деррик Льюис Бокс/MMA/UFC

Деррика Льюиса арестовали за превышение скорости.

Инцидент произошел 25 октября в Хьюстоне, штат Техас. Lamborghini 38-летнего бойца двигался со скоростью 136 миль в час в зоне, где максимальная скорость не должна превышать 50 миль в час.

Льюис был освобожден под залог в $100. Ему предъявили обвинение в неосторожном вождении – заседание суда пройдет 27 декабря.

4 ноября в Сан-Паулу, Бразилия, состоится UFC Fight Night 221. В главном событии турнира Льюис должен провести бой против Жаилтона Алмейды.

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2 комментария

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DrDro
А говорят бойцы там с хлеба на воду перебиваются.
Видимо Дана такой жмот, что на заправку Ламборджини не хватает.
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urloff
Ответ DrDro
А говорят бойцы там с хлеба на воду перебиваются. Видимо Дана такой жмот, что на заправку Ламборджини не хватает.
В его случае почему нет? Стабильно в рейтинге тяжеловесов , всегда готов выйти. Есть бой за титул и ещё один за временный. Не один раз "выступление вечера"...

Это как по ситуации в стране с зарплатой судить по Газпрому.
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