Деррик Льюис: «Во время поединка со Спиваком мне казалось, что я умер. За три дня до боя из меня ушло около 11 кг»

Теги UFC MMA Деррик Льюис Сергей Спивак Бокс/MMA/UFC

Деррик Льюис признался, что сложно перенес подготовку к бою со Сергеем Спиваком.

«Последние несколько боев я был не в лучшем состоянии, это однозначно. Перед последним поединком я потерял сознание прямо перед взвешиванием. Тренеры несли меня на руках. Потом всею неделю у меня просто не было сил. Я начал сбрасывать вес за три дня до боя. Из меня ушло около 11 килограммов. Я просто не ел и пил воду.

Во время поединка мне казалось, что я умер. Я действительно так думал. Вспомнил всех бойцов, которые прошли через подобное. Это был очень страшный момент», – признался десятый номер рейтинга UFC Деррик Льюис.

Деррик Льюис в последнем бою проиграл сабмишном в первом раунде Сергею Спиваку.

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1 комментарий

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pasha_t
Деррик, ты просто покакал
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