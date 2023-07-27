Деррик Льюис: «Во время поединка со Спиваком мне казалось, что я умер. За три дня до боя из меня ушло около 11 кг»
Деррик Льюис признался, что сложно перенес подготовку к бою со Сергеем Спиваком.
«Последние несколько боев я был не в лучшем состоянии, это однозначно. Перед последним поединком я потерял сознание прямо перед взвешиванием. Тренеры несли меня на руках. Потом всею неделю у меня просто не было сил. Я начал сбрасывать вес за три дня до боя. Из меня ушло около 11 килограммов. Я просто не ел и пил воду.
Во время поединка мне казалось, что я умер. Я действительно так думал. Вспомнил всех бойцов, которые прошли через подобное. Это был очень страшный момент», – признался десятый номер рейтинга UFC Деррик Льюис.
Деррик Льюис в последнем бою проиграл сабмишном в первом раунде Сергею Спиваку.
Прощание с Тони Фергюсоном и бой уральского рукопашника – на что посмотреть на UFC 291, кроме главного боя?
1 комментарий