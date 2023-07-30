Льюис – об ударе коленом в прыжке: «Не готовил его заранее. Решил выбросить какое-нибудь дерьмо и надеялся, что попаду»

Деррик Льюис отреагировал на победу над Маркосом Рожерио де Лимой.

«Удар коленом в прыжке? Нет, я не готовил его заранее. Я просто решил выбросить какое-нибудь дерьмо и надеялся, что попаду. И я попал.

Шорты тоже не планировал снимать, но мои яйца… Ну, вы понимаете. Хорошо, что я смог победить – перед поединком я даже думал о завершении карьеры.

Посмотрим, что будет дальше – теперь я свободный агент. Надеюсь, UFC предложит мне новый контракт. Если нет, то нахрен все это», – сказал тяжеловес UFC Деррик Льюис.

Видео нокаута: Льюис добил де Лиму после точного удара коленом в прыжке

Александр Волков: «У Туивасы такой же стиль, как и у Льюиса. А мне от него досталось»