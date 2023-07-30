Льюис – об ударе коленом в прыжке: «Не готовил его заранее. Решил выбросить какое-нибудь дерьмо и надеялся, что попаду»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Деррик Льюис контент Бокс/MMA/UFC

Деррик Льюис отреагировал на победу над Маркосом Рожерио де Лимой.

«Удар коленом в прыжке? Нет, я не готовил его заранее. Я просто решил выбросить какое-нибудь дерьмо и надеялся, что попаду. И я попал.

Шорты тоже не планировал снимать, но мои яйца… Ну, вы понимаете. Хорошо, что я смог победить – перед поединком я даже думал о завершении карьеры.

Посмотрим, что будет дальше – теперь я свободный агент. Надеюсь, UFC предложит мне новый контракт. Если нет, то нахрен все это», – сказал тяжеловес UFC Деррик Льюис.

Видео нокаута: Льюис добил де Лиму после точного удара коленом в прыжке

Александр Волков: «У Туивасы такой же стиль, как и у Льюиса. А мне от него досталось»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barabakan
Льюис прикольный тип. Вроде середняк, но как-то вот импонирует.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SEVEN_
Льюис боец одного удара, но он очень регулярно его доносит)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Цыбульников
Солт Лейк Сити заряжает на удары ногами)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
"Но мои яйца..." а что с его с яйцами?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Посторонним В
Ответ Великий Алонсо
"Но мои яйца..." а что с его с яйцами?
Ну они вечно дико потеют, с его слов. Наверное, он даже искренне верит, что у него одного такие проблемы. В общем, типичное жЫвотное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий