38-летний Льюис переподписал контракт с UFC

Боец UFC Деррик Льюис заключил новое соглашение с организацией.

Сообщается, что контракт был подписан на восемь поединков.

В последний раз Льюис дрался в июле, когда нокаутировал Маркоса Рожерио де Лиму на 33-й секунде первого раунда.

После победы Льюис сообщил, что бой с де Лимой стал для него последним по истекающему контракту.

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