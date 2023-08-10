38-летний Льюис переподписал контракт с UFC

Теги UFC MMA Деррик Льюис Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Деррик Льюис заключил новое соглашение с организацией.

Сообщается, что контракт был подписан на восемь поединков.

В последний раз Льюис дрался в июле, когда нокаутировал Маркоса Рожерио де Лиму на 33-й секунде первого раунда.

После победы Льюис сообщил, что бой с де Лимой стал для него последним по истекающему контракту.

«У моего члена собственный разум». 120-килограммовый боец UFC вырубил соперника за 33 секунды и станцевал со снятыми шортами

Видео нокаута: Льюис добил де Лиму после точного удара коленом в прыжке

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4 комментария

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Fynshy1991
Отличная новость. Будь он даже в прелимах - у него всегда будут свои персональные зрители)
Забавный и крутой мужик
+6
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+6
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Арыстан Имангалиев
будет встречать на входе в топ-6
+5
0
+5
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максим дружинин
Ответ Fynshy1991
Отличная новость. Будь он даже в прелимах - у него всегда будут свои персональные зрители) Забавный и крутой мужик
да может и в титульник легко залететь.На замену слетевшего бойца его запросто поставят, с ним PPV не сильно просядет, дядька весёлый ,популярный
+3
0
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Купаж
Ответ Арыстан Имангалиев
будет встречать на входе в топ-6
Скорее топ-10, но по сути верно.
0
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