38-летний Льюис переподписал контракт с UFC
Боец UFC Деррик Льюис заключил новое соглашение с организацией.
Сообщается, что контракт был подписан на восемь поединков.
В последний раз Льюис дрался в июле, когда нокаутировал Маркоса Рожерио де Лиму на 33-й секунде первого раунда.
После победы Льюис сообщил, что бой с де Лимой стал для него последним по истекающему контракту.
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