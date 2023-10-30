Адесанья – о боксе: «Прекрасный и чертовски коррумпированный. В MMA тебя без единого удара может победить ботаник в пижаме»

Теги UFC MMA бокс Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья рассказал о своем неудачном боксерском опыте.

«Бокс – прекрасный вид спорта и чертовски коррумпированный бизнес!

В марте 2015 года у меня был боксерский поединок. Меня били запрещенными ударами, но соперника не наказывали. Потом я его уронил, но мне это не засчитали. Далее я пробиваю его «ударом Супермена», но получаю предупреждение, потому что моя нога оторвана от земли, мол это «незаконно». Они не знают о знаменитом левом хуке Дэвида Туа?

Я был в боксе в роли новичка, поэтому мне было легче. Я решил заняться ММА, потому что в глубине души, будучи кикбоксером, знал, что какой-нибудь ботаник в пижаме из наждачной бумаги может меня победить без единого удара.

Необходимость изучать совершенно новый набор навыков с нуля была крайне унизительной, но в конечном итоге это окупилось. Было весело, но я больше никогда не буду боксировать. Предпочитаю использовать все свои умения в реальном бою», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.

Фрэнсис Нганну заявил, что будет выступать одновременно в MMA и боксе: «Если у меня есть необходимые навыки, то почему бы и нет?»

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4 комментария

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johny jaa
Ответ SGambler
"знал, что какой-нибудь ботаник в пижаме из наждачной бумаги может меня победить без единого удара." Вот этого не понял, о чем он? Есть в чате ботаники в пижаме из наждачной бумаги? Объясните пожалуйста.
джитсеры
+2
0
+2
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SGambler
"знал, что какой-нибудь ботаник в пижаме из наждачной бумаги может меня победить без единого удара."

Вот этого не понял, о чем он? Есть в чате ботаники в пижаме из наждачной бумаги? Объясните пожалуйста.
+1
0
+1
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