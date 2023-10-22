Шон О’Мэлли: «Смог бы Волкановски финишировать Махачева, если б у Ислама было две недели на подготовку, а у Волка – полный лагерь?»

Шон О’Мэлли считает, что невозможно предсказать победителя поединка в MMA.

«Смог бы Волкановски финишировать Махачева, если б у Ислама было две недели на подготовку, а у Волка – полный лагерь? Бои чертовски непредсказуемы», – написал в соцсетях чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Напомним, что Махачев нокаутировал Волкановски в реванше, состоявшемся на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

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