Шон О’Мэлли: «Смог бы Волкановски финишировать Махачева, если б у Ислама было две недели на подготовку, а у Волка – полный лагерь?»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли считает, что невозможно предсказать победителя поединка в MMA.

«Смог бы Волкановски финишировать Махачева, если б у Ислама было две недели на подготовку, а у Волка – полный лагерь? Бои чертовски непредсказуемы», – написал в соцсетях чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Напомним, что Махачев нокаутировал Волкановски в реванше, состоявшемся на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

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4 комментария

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skytent1
так не выходил бы , чтобы себя потом дураком не выставлять. Уверен Ислам бы не вышел на такой бой без полного лагеря
+9
-2
+7
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Yu Donifars
началось в колхозе утро
+9
-4
+5
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Ма Из
а кто Алекса заставлял?
0
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0
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