Стипе Миочич: «UFC не предлагал мне бой за временный титул. Это их решение, а не мое»
Стипе Миочич заявил, что UFC не предлагал ему поединок за временный пояс.
«UFC не предлагал мне бой за временный титул. Это было не мое решение, а их», – передает слова экс-чемпиона UFC Стипе Миочича портал ARENA со ссылкой на аккаунт бойца в OnlyFans.
Напомним, что Миочич должен был подраться с Джонсом за пояс UFC в тяжелом весе. Из-за травмы Джона промоушен отменил бой, назначив поединок за временный титул между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом.
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