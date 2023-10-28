Стипе Миочич: «UFC не предлагал мне бой за временный титул. Это их решение, а не мое»

Стипе Миочич заявил, что UFC не предлагал ему поединок за временный пояс.

«UFC не предлагал мне бой за временный титул. Это было не мое решение, а их», – передает слова экс-чемпиона UFC Стипе Миочича портал ARENA со ссылкой на аккаунт бойца в OnlyFans.

Напомним, что Миочич должен был подраться с Джонсом за пояс UFC в тяжелом весе. Из-за травмы Джона промоушен отменил бой, назначив поединок за временный титул между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом.

Уайт объяснил, почему Миочич не будет драться за временный титул: «Это полное неуважение к Стипе»

Павлович vs Аспиналл – восторг. Вместо титульника пенсионеров бой лучших тяжей