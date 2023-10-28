Стипе Миочич: «UFC не предлагал мне бой за временный титул. Это их решение, а не мое»

Теги UFC MMA Джон Джонс Стипе Миочич Бокс/MMA/UFC

Стипе Миочич заявил, что UFC не предлагал ему поединок за временный пояс.

«UFC не предлагал мне бой за временный титул. Это было не мое решение, а их», – передает слова экс-чемпиона UFC Стипе Миочича портал ARENA со ссылкой на аккаунт бойца в OnlyFans.

Напомним, что Миочич должен был подраться с Джонсом за пояс UFC в тяжелом весе. Из-за травмы Джона промоушен отменил бой, назначив поединок за временный титул между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом.

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4 комментария

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Ojer
Миочич сидит в онлифанс?
+2
0
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Bayern Munich
Миочич и так не принял бы этот бой, он сам знает что такой ,,халявный,, шанс за чемпионский титул он больше не получит
+3
-1
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inmotion
Ответ Ojer
Миочич сидит в онлифанс?
Горячий пожарный уже скоро как три года без боёв ) выживает как может
+1
0
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Bayern Munich
Ответ Ojer
Миочич сидит в онлифанс?
Я вообще не ожидал что ему дадут титульный бой за огромный простой, даже Сехудо который завершил карьеру успел раньше него вернуться
0
0
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