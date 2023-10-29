Бой Прохазка – Перейра на UFC 295, подробности, где смотреть, во сколько начало

Теги UFC MMA Иржи Прохазка Алекс Перейра UFC 295 Перейра - Прохазка Бокс/MMA/UFC

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке на UFC 295 пройдет титульный бой в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой.

В июне-2022 Прохазка победил Гловера Тейшейру и стал чемпионом дивизиона, но осенью освободил пояс из-за травмы.

Для Перейры это второй бой в полутяжелом весе. В июле-2023 он раздельным решением судей победил Яна Блаховича.

Бои основного карда начнутся в 06:00 по московскому времени. Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

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