Мейвезер и Пакьяо могут провести реванш в 2023 году

Глава компании Global Titans Удай Сингх сообщил, что ведет переговоры о реванше с .

«Мы работаем над организацией боя Флойда и Пакьяо. Мы можем объявить об этом бое уже в декабре.

Это будет не выставочный поединок, а реванш. Как только ты удовлетворишь финансовые запросы Флойда, он будет готов драться с кем угодно.

Он сказал мне: «Почему нет? Давай сделаем этот бой». У него не было настоящего боя со времен поединка с Конором Макгрегором в 2017-м.

Было тяжело вести с ним переговоры. Но Флойд понимает, что у него осталось в запасе три-четыре года, прежде чем он навсегда уйдет из спорта.

Затем мы поговорили с командой Мэнни Пакьяо, и они сказали мне: «Все окей. Мэнни готов выйти в ринг». Сейчас мы обсуждаем цифры и все такое», – сказал Сингх.

В мае 2015-го Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей.

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