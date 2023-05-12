О’Мэлли хочет драться с Гарсией и Дэвисом: «Я смогу боксировать через 5-6 лет и верю в победу»

Шон О’Мэлли хочет боксировать с Райаном Гарсией и Джервонтой Дэвисом.

«Если я когда-нибудь проведу боксерский поединок, то это будет что-то вроде боя против . Когда встречаются короли PPV в и боксе.

, – это два парня, с которыми я мог бы боксировать через 5-6 лет. Я действительно верю, что смогу победить одного из них», – сказал О’Мэлли.

О’Мэлли – о Стерлинге: «Он величайший боец дивизиона, но я смогу шокировать мир»