О’Мэлли хочет драться с Гарсией и Дэвисом: «Я смогу боксировать через 5-6 лет и верю в победу»

Теги Флойд Мейвезер-младший UFC Конор Макгрегор бокс Джервонта Дэвис Шон О'Мэлли Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли хочет боксировать с Райаном Гарсией и Джервонтой Дэвисом.

«Если я когда-нибудь проведу боксерский поединок, то это будет что-то вроде боя Конора против Мейвезера. Когда встречаются короли PPV в UFC и боксе.

Райан Гарсия, Джервонта Дэвис – это два парня, с которыми я мог бы боксировать через 5-6 лет. Я действительно верю, что смогу победить одного из них», – сказал О’Мэлли.

О’Мэлли – о Стерлинге: «Он величайший боец дивизиона, но я смогу шокировать мир»

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