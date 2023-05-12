О’Мэлли хочет драться с Гарсией и Дэвисом: «Я смогу боксировать через 5-6 лет и верю в победу»
Шон О’Мэлли хочет боксировать с Райаном Гарсией и Джервонтой Дэвисом.
«Если я когда-нибудь проведу боксерский поединок, то это будет что-то вроде боя Конора против Мейвезера. Когда встречаются короли PPV в UFC и боксе.
Райан Гарсия, Джервонта Дэвис – это два парня, с которыми я мог бы боксировать через 5-6 лет. Я действительно верю, что смогу победить одного из них», – сказал О’Мэлли.
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