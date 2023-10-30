Фьюри – о нокдауне: «Я почувствовал хук по затылку. Кроме этого, Нганну ничего не смог сделать»

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Фьюри считает, что Нганну отправил его в нокдаун запрещенным ударом.

«Нганну сильно бьет, но когда был нокдаун, то я почувствовал хук по затылку. Кроме этого, он больше ничего мне не сделал», – заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Напомним, что Фьюри победил Нганну раздельным решением судей. В третьем раунде Тайсон побывал в нокдауне.

Фрэнсис Нганну: «Итог поединка с Фьюри – позор бокса. Этих судей нужно наказать. В боксе много дерьма, мы разоблачим эту помойку»

Фьюри – о нокдауне: «Мне снова попали по затылку. Я не был потрясен, встал и продолжил бой»

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