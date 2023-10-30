Леннокс Льюис: «Фьюри выиграл бой. Кроме нокдауна, Нганну весь бой просто пытался контратаковать – этого мало»

Теги Леннокс Льюис Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Леннокс Льюис заявил, что Нганну недостаточно сделал для победы над Фьюри.

«Мне кажется, что Фьюри выиграл бой, но опять же, я тоже сторонник того, чтобы забрать титул у чемпиона. Но кроме нокдауна, Нганну весь бой просто пытался контратаковать. Называйте меня старой школой, но я думаю, что этого недостаточно», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Леннокс Льюис.

Напомним, что Фьюри победил Нганну раздельным решением судей. В третьем раунде Тайсон побывал в нокдауне.

Фрэнсис Нганну: «Итог поединка с Фьюри – позор бокса. Этих судей нужно наказать. В боксе много дерьма, мы разоблачим эту помойку»

Мы зря смеялись над боксом Нганну?

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6 комментариев

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\\\ VORON ///
Я согласен. Фьюри выиграл 95:94. Для чемпиона мира по боксу это позор, но само решение не позор.
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Politruk
Да понятно, что по правилам бокса, Нганну проиграл. Он просто выбрасывал недостаточно ударов для победы. Но этот навык нужно тренировать годами именно боксерских тренировок, которых у Нганну просто нет.
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pups1
Ответ \\\ VORON ///
Я согласен. Фьюри выиграл 95:94. Для чемпиона мира по боксу это позор, но само решение не позор.
Уайдлер отправит нганну спать в 1-2 раунде, но это не делает уайдлера лучше боксером чем фьюри. Просто есть стили кому то подходящие кому то менее. Нганну идеальный соперник для Део , открытый рот с высынутым языком уже в конце первого раунда , идеально
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