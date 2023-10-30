Леннокс Льюис: «Фьюри выиграл бой. Кроме нокдауна, Нганну весь бой просто пытался контратаковать – этого мало»

Леннокс Льюис заявил, что Нганну недостаточно сделал для победы над Фьюри.

«Мне кажется, что Фьюри выиграл бой, но опять же, я тоже сторонник того, чтобы забрать титул у чемпиона. Но кроме нокдауна, Нганну весь бой просто пытался контратаковать. Называйте меня старой школой, но я думаю, что этого недостаточно», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Леннокс Льюис.

Напомним, что Фьюри победил Нганну раздельным решением судей. В третьем раунде Тайсон побывал в нокдауне.

Фрэнсис Нганну: «Итог поединка с Фьюри – позор бокса. Этих судей нужно наказать. В боксе много дерьма, мы разоблачим эту помойку»

Мы зря смеялись над боксом Нганну?