Фрэнк Уоррен: «Где умники, которые говорили, что это постановка? Фьюри выиграл в три раунда, но Нганну заработал уважение»
Фрэнк Уоррен считает, что Тайсон Фьюри заслуженно победил Фрэнсиса Нганну.
«Фрэнсис Нганну заработал большое уважение. Где все эти умники, которые говорили: «О, это обман, выставочный бой»? Это было похоже на постановку?
Я думаю, что Тайсон Фьюри выиграл. Мне кажется, что у него преимущество как минимум в три раунда», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.
Напомним, что Фьюри победил Нганну раздельным решением судей. В третьем раунде Тайсон побывал в нокдауне.
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Если вы ответили «да» на все три вопроса - отлично. Необходимый исход противостояния достигнут менеджерами.