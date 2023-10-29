Фрэнк Уоррен: «Где умники, которые говорили, что это постановка? Фьюри выиграл в три раунда, но Нганну заработал уважение»

Теги Фрэнк Уоррен Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнк Уоррен считает, что Тайсон Фьюри заслуженно победил Фрэнсиса Нганну.

«Фрэнсис Нганну заработал большое уважение. Где все эти умники, которые говорили: «О, это обман, выставочный бой»? Это было похоже на постановку?

Я думаю, что Тайсон Фьюри выиграл. Мне кажется, что у него преимущество как минимум в три раунда», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Напомним, что Фьюри победил Нганну раздельным решением судей. В третьем раунде Тайсон побывал в нокдауне.

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5 комментариев

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Костя Кот
скорее ничья. Нганну не был в нокдауне
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leppyanen
Вы че серьезно все?? Все реально думают что Фьюри боксировал в полную силу? Ладно до боя цирк с раскруткой устраивали, но сейчас то завязывайте уже, только идиот думает что у Нганну был шанс и т.п.
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artcity
Напрашивается второй бой с ещё бОльшими гонорарами
)
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Просто Космос
Ответ Isa Babaev
Этих умников достаточно на спортсру
Иса. Вы готовы смотреть следующий их бой ? Он вам будет интересен? Сходили бы. Заплатив за это деньги , если б он проходил в вашем городе?
Если вы ответили «да» на все три вопроса - отлично. Необходимый исход противостояния достигнут менеджерами.
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