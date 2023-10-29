Фрэнсис Нганну: «Итог поединка с Фьюри – позор бокса. Этих судей нужно наказать. В боксе много дерьма, мы разоблачим эту помойку»

Фрэнсис Нганну заявил, что обнаружил в боксе много минусов.

«Я думаю, что исход боя с Фьюри – позор для бокса. Этих судей следует наказать. Подобные решения портят карьеры многим спортсменам.

Это не первый минус, который я нашел в боксерском мире. Здесь много дерьмовых вещей, и мы собираемся заявить об этом. Меня не волнует, что они говорят и делают, я просто собираюсь разоблачить эту помойку», – заявил экс-чемпион мира по боксу Фрэнсис Нганну.

Мы зря смеялись над боксом Нганну?

Нганну, прости нас