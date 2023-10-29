Фрэнсис Нганну: «Итог поединка с Фьюри – позор бокса. Этих судей нужно наказать. В боксе много дерьма, мы разоблачим эту помойку»

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну заявил, что обнаружил в боксе много минусов.

«Я думаю, что исход боя с Фьюри – позор для бокса. Этих судей следует наказать. Подобные решения портят карьеры многим спортсменам.

Это не первый минус, который я нашел в боксерском мире. Здесь много дерьмовых вещей, и мы собираемся заявить об этом. Меня не волнует, что они говорят и делают, я просто собираюсь разоблачить эту помойку», – заявил экс-чемпион мира по боксу Фрэнсис Нганну.

Мы зря смеялись над боксом Нганну?

Нганну, прости нас

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9 комментариев

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gosha7202@mail.ru
Не, ну тут уже перегибает, как разоблачать-то собрался? Часовой разбор на ютубе?
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Mercedes
Каждый турнир ufc судейский фарс, а он про бокс что-то говорит))
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Born is the King
Ох теперь этого гордого африканца не заткнуть. Не стоило Фьюри этот товарищеский бой устраивать
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Ojer
Нганну и тут собрался поскандалить?) В случае с юфс он во многом был прав, но тут перегиб какой то.
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Просто Космос
Ответ Born is the King
Ох теперь этого гордого африканца не заткнуть. Не стоило Фьюри этот товарищеский бой устраивать
Почему ? 3 раза срубит бабло. Реванш . Потом реванш реванш.
Итого 3-0 . И куча бабок.
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Просто Космос
Прогрев на реванш пошел!
Ах! Какие же деньги … (мечтательно)
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Dr.aydar
Ну не верю я, что Фьюри, который не почувствовал Уайлдера реально может проиграть Нганну. Тут либо цыган на расслабоне вышел либо решили более «реалистичный» бой сделать, чтобы людей с след боям подготовить
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Proper Chels
Так камерунец проиграл по делу.
За Нганну топят только потому, что он новичок.
Но по очкам он то проиграл объективно, статистика в помощь)
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Рамазан Магомедов
Ответ Born is the King
Ох теперь этого гордого африканца не заткнуть. Не стоило Фьюри этот товарищеский бой устраивать
Товарищеским он если и был , то ровно до нокдауна ..
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