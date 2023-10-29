Фьюри – о нокдауне: «Мне снова попали по затылку. Я не был потрясен, встал и продолжил бой»

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри назвал поединок с Фрэнсисом Нганну самым тяжелым за 10 лет.

«Этого точно не было в сценарии. Нганну - адский боец, неудобный и с сильным ударом. Это намного лучший боксер, чем мы все думали. Он не шел вперед, а просто ждал меня, чтобы контратаковать. Нганну устроил мне, наверное, самый тяжелый поединок за последние десять лет.

Нокдаун? Это часть бокса. Мне снова попали по затылку. Я не был потрясен, встал и продолжил бой», – заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Напомним, что Фьюри победил Нганну раздельным решением судей. В третьем раунде Тайсон побывал в нокдауне.

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3 комментария

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Mike_Podolyan
Да не придуривайся, ты офигел))
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Johnny Walker
В висок, не дури!
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