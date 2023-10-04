Миочич – о бое с Джонсом: «Не думал об этом. Фрэнсис был рядом, в UFC пытались сделать трилогию»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Фрэнсис Нганну Джонс - Миочич UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Миочич – о бое с Джонсом: «Не думал об этом. Фрэнсис был рядом, в UFC пытались сделать трилогию».

«Нет, не думал, что этот бой возможен. Там много чего происходило. Это было бы трудно, потому что Фрэнсис все еще был рядом, и в UFC пытались организовать трилогию.

Потом он ушел, и они пытались устроить бой с Джоном Джонсом. Но каждый раз, когда мы договаривались, поединок переносили.

Стало намного проще, когда он вызывал меня, так что я был доволен. Но, несмотря на перенос даты, знал, что получу бой. Я не волновался», – сказал бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич.

Напомним, в ночь на 12 ноября в главном событии UFC 295 Джон Джонс и Стипе Миочич подерутся за титул в тяжелом весе.

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