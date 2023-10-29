Сослан Асбаров разгромил по очкам Алексея Папина

В Москве завершился турнир «Однажды в ринге», в главном событии которого прошел боксерский поединок между и .

Асбаров победил единогласным решением судей (96-93, 99-90, 98-91).

Асбаров – о драке с участием Чурчаева в Москве: «Половина сидящих на этих конференциях – дикари. Они могут кого-то воткнуть ради хайпа и сделать инвалидом»

Вагабов и Асбаров помогли раненому ножом мужчине. Бойцы вызвали медиков (Mash)