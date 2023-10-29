Сослан Асбаров разгромил по очкам Алексея Папина
В Москве завершился турнир «Однажды в ринге», в главном событии которого прошел боксерский поединок между Сосланом Асбаровым и Алексеем Папиным.
Асбаров победил единогласным решением судей (96-93, 99-90, 98-91).
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