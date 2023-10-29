Сослан Асбаров разгромил по очкам Алексея Папина

Теги бокс Алексей Папин Сослан Асбаров Бокс/MMA/UFC

В Москве завершился турнир «Однажды в ринге», в главном событии которого прошел боксерский поединок между Сосланом Асбаровым и Алексеем Папиным.

Асбаров победил единогласным решением судей (96-93, 99-90, 98-91).

Асбаров – о драке с участием Чурчаева в Москве: «Половина сидящих на этих конференциях – дикари. Они могут кого-то воткнуть ради хайпа и сделать инвалидом»

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11 комментариев

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Деревянная рука
Норм мешкобоя унизили
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JuVero
Ответ j30
оба мертвые даже не уровень топ 10 мира
в РФ ведь так много боксеров около топ-10)))
+4
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j30
оба мертвые даже не уровень топ 10 мира
+2
-1
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Арамиз Кадимов
Односторонний бой ожидал большего от Папина ну а Сослан восходящая звезда бокса
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Джавез Тилл
А сколько пуха было в сторону Папина...
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Vicing Charlsson
Он не Папин, а Мамин.
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Kurt
У маваши и дивнича траур.
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Hhh Rassss
наtsikов так и надо мочить
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2xtpmnbbzf
Миша маваши домой ))
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Мишаня Кашников
Папин вообще никакой, типо Кудряшова боксировать не умеет
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j30
Ответ JuVero
в РФ ведь так много боксеров около топ-10)))
они же перед боем говорили оба что их цель стать чемпионами мира
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