Артем Резников о бое Исмаилов – Никулин: «Тимуру тяжело будет»

Артем Резников прокомментировал результаты возможного боя по правилам бокса между Магомедовым Исмаиловым и Тимуром Никулиным.

«Мага тяжелее, поскоростнее и физически посильнее, и если он будет включать борьбу, с клинча работать, то Тимуру тяжело будет. Хотя Мага может работать и на дистанции. Тимуру физически будет сложно из-за того, что у них с Магой разная весовая категория», — сказал Резников.

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