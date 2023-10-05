Артем Резников о тренировках с Магой Исмаиловым: «Он – очень позитивный»

Казахстанский боец АСА Артем Резников рассказал о совместных тренировках с Магомедом Исмаиловым:

«С Магой будем тренироваться, бороться. Пока мы с ним не возились. Он – очень позитивный, заряжает»

Артем проводит сборы в Дагестане под руководством Рамазана Исмаилова.

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