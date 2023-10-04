Магомед Исмаилов: «Встретили Резникова по-дагестански – проходом в ноги»

Казахстанский боец ACA Артем Резников приехал в Дагестан и тренируется совместно с Магомедом Исмаиловым.

«Встретили Артема максимально гостеприимно и по-дагестански «проходом в ноги»😁. Уже давно идут разговоры о нашей с ним схватке по борьбе. На фото легковес и средневес, как говорится – найдите 5 отличий😂», – подписал совместное фото Исмаилов.

Ранее Рамазан Исмаилов, тренер и брат Магомеда Исмаилова, сообщил, что Резников начал тренироваться под его руководством.

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