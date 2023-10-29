Майк Тайсон – Нганну: «Настоящий чемпион вечера. Так горжусь тем, как ты выступил»
Майк Тайсон назвал Нганну настоящим чемпионом после поражения от Фьюри.
«Настоящий чемпион вечера. Горжусь тем, как ты выступил», – написал Майк Тайсон в соцсетях.
В ночь на 29 октября Фрэнсис Нганну раздельным решением судей проиграл Тайсону Фьюри.
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