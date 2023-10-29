Майк Тайсон – Нганну: «Настоящий чемпион вечера. Так горжусь тем, как ты выступил»

Теги Майк Тайсон бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Майк Тайсон назвал Нганну настоящим чемпионом после поражения от Фьюри.

«Настоящий чемпион вечера. Горжусь тем, как ты выступил», – написал Майк Тайсон в соцсетях.

В ночь на 29 октября Фрэнсис Нганну раздельным решением судей проиграл Тайсону Фьюри.

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