Али Абдель-Азиз: «Нганну выиграл у Фьюри. Это было ограбление»

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Али Абдель-Азиз Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз считает, что Фрэнсис Нганну победил Тайсона Фьюри.

Поединок прошел в Саудовской Аравии, судьи отдали победу британцу (94-95, 96-93, 95-94). В конце третьего раунда Фьюри побывал в нокдауне.

«Это было ограбление, Фрэнсис победил. Проявите к нему уважение», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.

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