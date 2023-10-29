Али Абдель-Азиз: «Нганну выиграл у Фьюри. Это было ограбление»

Али Абдель-Азиз считает, что Фрэнсис Нганну победил Тайсона Фьюри.

Поединок прошел в Саудовской Аравии, судьи отдали победу британцу (94-95, 96-93, 95-94). В конце третьего раунда Фьюри побывал в нокдауне.

«Это было ограбление, победил. Проявите к нему уважение», – написал в соцсетях менеджер .

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«Мы стали свидетелями ограбления». Победа Фьюри над Нганну – котел из возмущений