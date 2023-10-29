Крис Юбенк-младший: «Фьюри не смог справиться с человеком, который никогда не боксировал. Он должен был проиграть»
Крис Юбенк-младший прокомментировал результат боя между Фьюри и Нганну.
«Я смотрел этот бой из зала. Мне показалось, что Нганну победил. Бой был близким, но Фрэнсис был более агрессивным, наносил более тяжелые удары и оформил нокдаун.
Фьюри заслужил поражение, потому что не смог справиться с человеком, который никогда не боксировал. Наверное, стоило работать в зале, а не тратить столько времени на съемки в шоу от Netflix. Бедный Фрэнсис», – написал в соцсетях боксер Крис Юбенк-младший.
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