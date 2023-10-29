Крис Юбенк-младший: «Фьюри не смог справиться с человеком, который никогда не боксировал. Он должен был проиграть»

Теги Тайсон Фьюри Крис Юбенк-младший бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Крис Юбенк-младший прокомментировал результат боя между Фьюри и Нганну.

«Я смотрел этот бой из зала. Мне показалось, что Нганну победил. Бой был близким, но Фрэнсис был более агрессивным, наносил более тяжелые удары и оформил нокдаун.

Фьюри заслужил поражение, потому что не смог справиться с человеком, который никогда не боксировал. Наверное, стоило работать в зале, а не тратить столько времени на съемки в шоу от Netflix. Бедный Фрэнсис», – написал в соцсетях боксер Крис Юбенк-младший.

«Мы стали свидетелями ограбления». Победа Фьюри над Нганну – котел из возмущений

Нганну почти совершил главный апсет в истории. Фьюри рисковал репутацией бокса

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sanek maloi
Бывший сантехник в свое время не смог с лучшим боксером планеты, а африканский беженец с каменоломни смог) как же это в кайф)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SGambler
Черный день для бокса, человек которого некоторые включали даже в топ-10 всех времен тяж.веса по сути проиграл дебютанту. Бокс опозорен, многие уже не будут воспринимать бокс как серьезный вид единоборств. ММАшник с колхозной ударкой посрамил всех великих чемпионов прошлого, включая Али и Тайсона, который был в углу у самого Нганну.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Серов
Ну не совсем что никогда не боксировал. В ММА Френсис из бокса попал, другое дело чему его могли научить в том камерунском зале?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barabakan
Ответ SGambler
Черный день для бокса, человек которого некоторые включали даже в топ-10 всех времен тяж.веса по сути проиграл дебютанту. Бокс опозорен, многие уже не будут воспринимать бокс как серьезный вид единоборств. ММАшник с колхозной ударкой посрамил всех великих чемпионов прошлого, включая Али и Тайсона, который был в углу у самого Нганну.
А все потому что спортивная составляющая в этом спорте покидает его. Шоу решает. Поэтому и застой. Дерутся пердуны типа Фьюри и тормозят весь дивизион. А ведь полно молодых и голодных боксеров, но им не дадут бой, потому что нет известности и на таком бое не поднять много бабок. В итоге ещё лет 10 будем смотреть как Фьюри бьёт Чисору! Позорище...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий