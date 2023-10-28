Папин – о простое Бивола: «Соперники отказываются драться с ним, потому что не видят шансов на победу»

Алексей Папин считает, что соперники боятся Дмитрия Бивола.

«Потенциальные соперники Бивола отказываются драться с ним, потому что не видят шансов на победу. Это действительно очень крутой боксер, который к каждому поединку подходит ответственно. Дмитрий проделывает большую работу, чтобы побеждать и держать тот уровень, на котором он находится», – заявил бывший чемпион по версии IBF International Алексей Папин.

Напомним, что последний поединок Дмитрия Бивола состоялся в ноябре 2022 года. Тогда россиянин победил мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.

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