Кудряшов открыт к реваншу с Асбаровым: «Я выйду в другом состоянии»

Теги Дмитрий Кудряшов бокс Сослан Асбаров Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Кудряшов заявил, что готов к реваншу с Сосланом Асбаровым.

Напомним, что осенью 2022 года Кудряшов и Асбаров встретились в ринге, где сильнее единогласным решением судей был Сослан.

«Если Асбарову есть что доказывать, мы выйдем еще раз. Я уже был в реваншах, для меня это нормальная история.

Я за ним не гоняюсь, мне абсолютно ровно, как складывается его Дмитрий Кудряшов карьера. Реванш с Асбаровым будет принципиально другим? Абсолютно. Я выйду в другом состоянии. Изменим всю подготовку», – сказал Дмитрий Кудряшов.

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