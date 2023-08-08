Вагабов и Асбаров помогли раненому ножом мужчине. Бойцы вызвали медиков (Mash)

Вагаб Вагабов и Сослан Асбаров помогли мужчине, которого ударили ножом в центре Москвы.

Конфликт произошел в понедельник, 7 августа, недалеко от ресторана «Аист».

Неизвестный мужчина ударил оппонента ножом в живот, после чего сразу же покинул место происшествия.

Свидетели рассказали, что пострадавшему помогли бойцы и – они вызвали скорую помощь.

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