Вагабов и Асбаров помогли раненому ножом мужчине. Бойцы вызвали медиков (Mash)

Теги происшествия MMA Вагаб Вагабов Сослан Асбаров Бокс/MMA/UFC

Вагаб Вагабов и Сослан Асбаров помогли мужчине, которого ударили ножом в центре Москвы.

Конфликт произошел в понедельник, 7 августа, недалеко от ресторана «Аист».

Неизвестный мужчина ударил оппонента ножом в живот, после чего сразу же покинул место происшествия.

Свидетели рассказали, что пострадавшему помогли бойцы Вагаб Вагабов и Сослан Асбаров – они вызвали скорую помощь.

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4 комментария

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Потом окажется, что это их друг и ударил
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Почему-то кажется, что ножом бил не коренной москвич. И Вагабов с Асбаровым там не случайно мимо из Большого театра шли...
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Расскажите все как было. С самого начала.
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Ответ banchik1
Почему-то кажется, что ножом бил не коренной москвич. И Вагабов с Асбаровым там не случайно мимо из Большого театра шли...
Ну раненый на видео был кавказец.. Возможно этнические разборки..
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