Вагабов и Асбаров помогли раненому ножом мужчине. Бойцы вызвали медиков (Mash)
Вагаб Вагабов и Сослан Асбаров помогли мужчине, которого ударили ножом в центре Москвы.
Конфликт произошел в понедельник, 7 августа, недалеко от ресторана «Аист».
Неизвестный мужчина ударил оппонента ножом в живот, после чего сразу же покинул место происшествия.
Свидетели рассказали, что пострадавшему помогли бойцы Вагаб Вагабов и Сослан Асбаров – они вызвали скорую помощь.
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