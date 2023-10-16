Джонс – Адесанье: «Поддерживаю твое решение сделать паузу. Мои перерывы – лучшее, что я делал в карьере»

Джон Джонс поддержал Исраэля Адесанью, решившего приостановить карьеру в UFC.

Эй, Исраэль, я просто хочу сказать, что поддерживаю твое решение сделать паузу в спортивной карьере. Перерывы, которые я делал в течение последних трех лет, были одним из лучших решений, которые я принимал.

Всегда ставь себя на первое место, брат. Защити свое сердце, защити свой имидж и дух. Горжусь тобой, чемпион», – написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

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