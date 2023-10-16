Джонс – Адесанье: «Поддерживаю твое решение сделать паузу. Мои перерывы – лучшее, что я делал в карьере»

Теги UFC MMA Джон Джонс Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс поддержал Исраэля Адесанью, решившего приостановить карьеру в UFC.

Эй, Исраэль, я просто хочу сказать, что поддерживаю твое решение сделать паузу в спортивной карьере. Перерывы, которые я делал в течение последних трех лет, были одним из лучших решений, которые я принимал.

Всегда ставь себя на первое место, брат. Защити свое сердце, защити свой имидж и дух. Горжусь тобой, чемпион», – написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Адесанья объявил, что ставит карьеру на паузу: с апреля 2019-го Исраэль провел 11 титульников

Исраэль Адесанья: «Перед боем со Стриклендом я понял, что нахожусь на завершающем этапе карьеры»

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3 комментария

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eyshon
От любви до ненависти...
От ненависти до любви...
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Dart_Yoda
Забавно сейчас вспоминать, что не так давно Адесанья раскручивал бой с Боунсом)
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as009595@icloud.com
Да уж) вовремя Джонс взял перерыв, передал бурю в лице Френсиса Нганну
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