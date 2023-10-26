Нганну встретился с Роналду перед боем с Фьюри: «Спасибо, что пригласил меня и мою семью на игру «Аль-Насра»

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду встретились в Саудовской Аравии.

«Рад был видеть тебя на этой неделе, брат. Спасибо, что пригласил меня и мою семью на игру «Аль-Насра». Увидимся в субботу», – подписал фото тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну, который 28 октября в Эр-Рияде подерется с по правилам бокса.

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