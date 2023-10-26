Нганну встретился с Роналду перед боем с Фьюри: «Спасибо, что пригласил меня и мою семью на игру «Аль-Насра»

Теги Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду встретились в Саудовской Аравии.

«Рад был видеть тебя на этой неделе, брат. Спасибо, что пригласил меня и мою семью на игру «Аль-Насра». Увидимся в субботу», – подписал фото тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну, который 28 октября в Эр-Рияде подерется с Тайсоном Фьюри по правилам бокса.

Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри

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26 комментариев

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Петр Смирнов
Ответ Cyle Rayner
На что он вообще надеется в бою против Фьюри? Не считая денег конечно же...
лаки панч
+30
-2
+28
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King_X
Ответ Cyle Rayner
На что он вообще надеется в бою против Фьюри? Не считая денег конечно же...
Так вроде кроме денег и нет мотивации/иллюзий, никто и не скрывает 😂
+19
-3
+16
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Cyle Rayner
На что он вообще надеется в бою против Фьюри? Не считая денег конечно же...
+10
-1
+9
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Andrei Bandalak
Все в маму, такой кулак, прям у нее))
+4
0
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Руслан Мамедрзаев
Ответ skytent1
Тогда Фьюри всех ставочников нагнёт) есть ли люди кто ставит на победу НГанну? , там кэф почти 9, а на победу Фьюри 1.08. то есть можно не хило опрокинуть всех
об такой кеф врятли кто будет мараться 1,08)
+3
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+3
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Руслан Мамедрзаев
прикол будет если договорняк замутят ,типо ничьей или победа Нганну 😆😁
+2
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Чёрный тюльпан
Ответ Петр Смирнов
лаки панч
Против Фьюри и лаки панч маловероятен, потому что он вставал после плюх Уайлдера, причём неоднократно и в разных поединках.
+2
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hvmr5rgxz5
Ответ Cyle Rayner
На что он вообще надеется в бою против Фьюри? Не считая денег конечно же...
Очевидно, что Нганну и в боксе и в юфс надеется заработать побольше денег.
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Zagaman86
Ответ Cyle Rayner
На что он вообще надеется в бою против Фьюри? Не считая денег конечно же...
А денег как надежду тебе мало?)
+2
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Сергей
Надо так: Нгану простился с Роналду перед боем с Фьюри.
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SKA Rostov1992
Ответ Cyle Rayner
На что он вообще надеется в бою против Фьюри? Не считая денег конечно же...
Он за этот бой заработает столько, что можно будет и его внукам не работать. Ты бы не вышел на его место даже понимая, что шансов абсолютно ни каких?)
+2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ SKA Rostov1992
Он за этот бой заработает столько, что можно будет и его внукам не работать. Ты бы не вышел на его место даже понимая, что шансов абсолютно ни каких?)
Да любой бы вышел побегать пару раундов и удачно упасть от первого попадания. Главное, мощный удар не поймать, а то весь гонорар на лекарства уйдет😅
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Иван Иванов
Счастливая мама)
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lexx_sharingan
Ответ Cyle Rayner
На что он вообще надеется в бою против Фьюри? Не считая денег конечно же...
Человек с самых "низов" стал чемпионом по смешанным боевым искусствам в сильнейшей лиге мира. Но всегда грезил боксом. Вот он, выходит с лучшим тяжеловесом-боксёром на показательный поединок, воплощает свою мечту в реальность! И ему за это ещё и заплатят! Что ещё вам нужно?
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Владимир Грибков
Ответ Руслан Мамедрзаев
об такой кеф врятли кто будет мараться 1,08)
я сотку на нганну поставлю😊
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MustangGT
Ответ mario-romario
Интересно Бадр Хари ревнует? 🤔
Не-е! Ревнуют те, кому Криш "не достался"!
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Lavinka
Ну что за красавец !
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MustangGT
Ответ Cyle Rayner
На что он вообще надеется в бою против Фьюри? Не считая денег конечно же...
Деньги и есть главное желание. За поражение его никто не осудит, а вот состояние увеличить - самое то. Ну и да - шанс на "лаки панч" никто не отменял.
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skytent1
Ответ Руслан Мамедрзаев
прикол будет если договорняк замутят ,типо ничьей или победа Нганну 😆😁
Тогда Фьюри всех ставочников нагнёт) есть ли люди кто ставит на победу НГанну? , там кэф почти 9, а на победу Фьюри 1.08. то есть можно не хило опрокинуть всех
0
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Мохнатый55
Посетить матч Аль-Насра это невероятная благодать.
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mario-romario
Ответ MustangGT
Не-е! Ревнуют те, кому Криш "не достался"!
Да уж, такая 🍓😀
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