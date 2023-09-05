Немков – о бое Федора и Тайсона: «Майк – легенда бокса, опасен в любом возрасте. Сейчас идут переговоры»

Теги Майк Тайсон Федор Емельяненко бокс Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков заявил, что идут переговоры о бое между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном.

«Тайсон есть Тайсон, это легенда бокса. Это его тема, он будет опасен в любом возрасте. Для Федора это новый вызов, новая, не его стихия. Хотя последние бои он проводил в стойке, в основном. Будет интересно.

Переговоры идут, как я понимаю, перчатки будут не 10-унцевые, а побольше. Это уже чуть другое, другие удары. В таких перчатках тяжелее нокаутировать, просто посмотрим красоту бокса.

Почему бы не посмотреть, как дерутся две легенды? У нас есть такая возможность в живую посмотреть, а не где-то в записи через 10 лет, когда люди будут говорить: «Там Тайсон дрался с Федором», и будут видео включать. Подробностей не знаю, но там вроде переговоры идут», – сказал бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

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2 комментария

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Бацька
Какой Тайсон? Какой бокс?))) Майки же махнет правой лапой и Федя засвистит. Это же лучший боксер мира и даже сейчас в свом 60 лет он размажет молодых профиков. Что ж ты, Федя, делаешь? Для меня в этом бою даже интриги нет никакой. Бой завершится максимум за полминуты.
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AshAsh
порно со стариками это, любит доллары федя
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