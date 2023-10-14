Отец Фьюри вызвал Майка Тайсона: «Я хочу подраться с ним, не боюсь даже короля стариков»

Теги Майк Тайсон Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Отец Тайсона Фьюри вызвал на бой Майка Тайсона.

«Я хочу подраться с Тайсоном. Как вам такое? Майк возвращается. За свою жизнь не дам больше 50 пенсов.

Майк Тайсон – настоящий чемпион. Это реальная проверка. Он упоминает мое имя каждые пять минут, и вот он я. Никого не боюсь.

Фьюри не прячется ни от кого. Даже от короля стариков. Я подерусь с Тайсоном, готов умереть и ни за что не сдамся», – сказал отец чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри Джон.

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