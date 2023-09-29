Майк Тайсон: «Победа Нганну над Фьюри станет величайшим апсетом в истории бокса»

Майк Тайсон высказался о поединке между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

«Если Нганну побьет Фьюри, то это будет величайший апсет в истории индустрии развлечений. С каждым днем становится все лучше, и я горжусь тем, что он принял этот вызов.

Он подерется с – возможно, лучшим боксером всех времен. С нетерпением жду этого поединка», – сказал бывший чемпион мира по боксу .

Бой между Фьюри и Нганну пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

Фрэнсис Нганну: «Работа ног – главное, чему я научился у Майка Тайсона. Это ключевая вещь в боксе»

Почему Нганну совершенно не готов к боксерскому поединку с Фьюри?