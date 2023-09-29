Майк Тайсон: «Победа Нганну над Фьюри станет величайшим апсетом в истории бокса»
Майк Тайсон высказался о поединке между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.
«Если Нганну побьет Фьюри, то это будет величайший апсет в истории индустрии развлечений. С каждым днем Фрэнсис становится все лучше, и я горжусь тем, что он принял этот вызов.
Он подерется с Тайсоном Фьюри – возможно, лучшим боксером всех времен. С нетерпением жду этого поединка», – сказал бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
Бой между Фьюри и Нганну пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.
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