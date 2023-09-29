Майк Тайсон: «Победа Нганну над Фьюри станет величайшим апсетом в истории бокса»

Теги Майк Тайсон тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Майк Тайсон высказался о поединке между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

«Если Нганну побьет Фьюри, то это будет величайший апсет в истории индустрии развлечений. С каждым днем Фрэнсис становится все лучше, и я горжусь тем, что он принял этот вызов.

Он подерется с Тайсоном Фьюри – возможно, лучшим боксером всех времен. С нетерпением жду этого поединка», – сказал бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Бой между Фьюри и Нганну пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

Фрэнсис Нганну: «Работа ног – главное, чему я научился у Майка Тайсона. Это ключевая вещь в боксе»

Почему Нганну совершенно не готов к боксерскому поединку с Фьюри?

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7 комментариев

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Евгений Цыбульников
Если цыган по приколу не зарядил против себя всю кассу, то никакой победы Нганну не будет))
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zaebarca
Апсет Дагласа против Тайсона никому не переапсетить)
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zaebarca
Ответ fhneh
Вы недооцениваете Дагласа того периода. Во всех рейтингах тяжеловесов он шёл на 4-5 месте. Учитывая безобразную форму и полное отсутствие подготовки Тайсона тот результат скорее закономерен, нежели случаен. Аура Тайсона сделала своё дело, выставила его поражение за апсет века. Но тот же Руис, который избил непобедимого Джошуа, был объективно гораздо большим андердогом.
Сколько защит было у Дагласа после этого апсета, напомни пожалуйста?
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fhneh
Ответ zaebarca
Сколько защит было у Дагласа после этого апсета, напомни пожалуйста?
Ни одной. Получив невероятную славу и кучу денег, он уже в следующем поединке вышел жирным увальнем, и фактически закончил карьеру.
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Вася Енотов
Ну это понятно, почему "железный" так говорит. Не с руки же демотивировать правдой своего "ученика". Майк как никто понимает, что шансов у Фрэнсиса ноль.
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fhneh
Ответ zaebarca
Апсет Дагласа против Тайсона никому не переапсетить)
Вы недооцениваете Дагласа того периода. Во всех рейтингах тяжеловесов он шёл на 4-5 месте. Учитывая безобразную форму и полное отсутствие подготовки Тайсона тот результат скорее закономерен, нежели случаен. Аура Тайсона сделала своё дело, выставила его поражение за апсет века. Но тот же Руис, который избил непобедимого Джошуа, был объективно гораздо большим андердогом.
0
0
0
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